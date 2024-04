I sette samurai compie 70 anni e non è invecchiato di un giorno

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 26 aprile 2024) Si può dire che il 1951 segni per la storia del cinema giapponese una una seconda data di nascita. A seguito del Trattato di San Francisco, opere e cineasti nipponici trovarono ampia distribuzione fuori dall’arcipelago d’origine e l’Occidente scoprì un’arte che fino ad allora era rimasta pressoché ignota. Fin da subito, il messaggero, tedoforo di quella cinematografia, parve Akira Kurosawa; specie dopo l’edizione del Festival di Venezia di quello stesso anno, nella quale vinse il Leone di San Marco (l’allora Leone d’oro) con Rashomon. La storia era cambiata e da lì a poco gliCinquanta furono colpiti dalla mania del cinema asiatico, nello specifico quello in costume – opere di Kurosawa come Cane randagio o L’angelo ubriaco non ricevettero inizialmente particolari attenzioni all’estero. Il successo in laguna diede un’accelerata impressionante alla produzione di ...