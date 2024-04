I rischi del nuovo piano pandemico dell’Oms | ne abbiamo parlato in un convegno indipendente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 27 prossimo maggio anche l’Italia sarà chiamata a pronunciarsi nell’Assemblea mondiale Oms sulTrattatoe sugli emendamenti ai Regolamenti Sanitari Internazionali (RSI). Si tratta di una partita di estrema importanza di cui poco si parla, ma che potrebbe cambiare in modo radicale non solo il volto, ma anche quello dei paesi sottoscrittori e di conseguenza delle nostre società. Purtroppo le trattative si stanno svolgendo a porte chiuse, in modo non trasparente e con gravi irregolarità perché il testo che si chiederà di approvare non è stato presentato agli Stati membri con almeno quattro mesi di anticipo, come da Regolamento Oms. Sul sito ufficiale è disponibile una bozza delche risale al 1 febbraio 2023 (Provisional agenda item 3) ma i lavori sono proseguiti senza che le nuove ...