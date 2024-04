I giocatori di Milan e Inter e l’arbitro non hanno riso durante una rissa nel derby

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 25 aprile 2024 è stata pubblicata una foto su X che sembra mostrare deidiridere nel corso di unaavvenuta in campoildio. Nell’immagine sembra ridere ancheche si trova alle loro spalle. La foto è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «ma perchéride ahaha». Si tratta di una foto modificata digitalmente, che veicola una notizia falsa. La scena mostrata nella foto si è verificata il 23 aprile 2024la partita di campionato tra, vinta da quest’ultima per 2 a 1. Grazie ai tre punti conquistati battendo il, ...

FOTO ZOOM - Lady Simeone alla Fiera del Mobile a Riardo: "Ormai è casa" - 26.04 13:59 - SERIE A - Juve-milan vale il secondo posto, Pioli rincorre Allegri, Napoli favorito sulla Roma, il Bologna sogna la Champions 26.04 12:50 - SERIE A - Napoli, quote da riscatto contro la ...

Max Allegri prima di Juventus-milan: "Non è stato un vantaggio non giocare le coppe, stagione buona. Inter la più forte" - SERIE A - Allegri prima di Juve-milan: "Non è stato un vantaggio non giocare le coppe, ripartiremo per vincere lo Scudetto ma l'Inter è la più forte di tutte".

Allegri: “Tutti recuperati. Bremer sta bene. E su Yildiz e Chiesa…” - Visualizzazioni: 1 Allegri, alla vigilia di Juventus–milan in programma domani alle ore 18:00 all’Allianz Stadium, presenta il match nella consueta conferenza stampa. Dopo la sconfitta di martedì sera ...

