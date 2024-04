I DJI Agras T50 e T25 ampliano le capacità di protezione aerea delle colture

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 26 aprile 2024) I DJIT50 e T25ledi. I nuovi droni agricoli DJI vengono lanciati in tutto il mondo con l’app SmartFarm aggiornata DJI, leader mondiale nei droni civili e nella tecnologiatelecamere creative, ha annunciato oggi il lancio internazionale dei droniT50 eT25. Il T50, che si aggiunge alla popolare linea di droni, offre un’efficienza senza pari per le operazioni di coltivazione su larga scala. Invece, il leggero T25 è progettato per essere più portatile per i campi più piccoli. Entrambi i droni sono compatibili con l’app aggiornata SmartFarm, che offre potenti funzioni per la gestione completa...