Harvey Weinstein | revocata la condanna - il movimento MeToo trema

La corte d'appello di New York ha annullato la condanna al famigerato produttore hollywoodiano La celebre condanna per reati sessuali di Harvey Weinstein del 2020 è stata annullata dalla Corte d'Appello di New York, stando a quanto riportato da Variety e dalle altre testate giornalistiche ... Continua a leggere>>

La Corte d’appello dello stato di New York ha annullato la condanna di Harvey Weinstein nel 2020 per reati sessuali . Si tratta, scrive il New York Times, di uno straordinario capovolgimento che però non altera le fondamenta del caso su cui si sviluppò il movimento #MeToo. Con una decisione a ... Continua a leggere>>

L'ex potentissimo produttore Harvey Weinstein è in prigione per stupro ma la sua prima condanna a New York , annullata per un vizio di forma , potrebbe rimettere le cose in discussione. Continua a leggere>>

MeToo, revocata la condanna per harvey weinstein: i motivi - La Corte d'appello di New York ha revocato la condanna a 23 anni di prigione a harvey weinstein nel processo su presunti abusi sessuali ...

Continua a leggere>>

L’ira delle vittime di weinstein…" - Con quattro voti contro tre, la Corte d’appello dello stato di New York, adducendo vizi giudiziari, ha revocato la condanna di harvey weinstein per crimini di natura sessuale… Leggi ...

Continua a leggere>>

harvey weinstein: annullata la prima sentenza di New York per un vizio di forma - L'ex potentissimo produttore harvey weinstein è in prigione per stupro ma la sua prima condanna a New York, annullata per un vizio di forma, potrebbe rimettere le cose in discussione.

Continua a leggere>>