Harvey Weinstein - colpo di scena nel processo | decisione da New York

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 aprile 2024), importantedinelche lo vede protagonista: laufficiale da NewAlla fine è arrivata laufficiale da parte della Corte Suprema dello Stato di Newin merito alche vede come protagonista. Con 4 voti a favore e 3 contrati è stata revocata la sua condanna per reati sessuali. Nel corso delsono state citate delle prove “errate”. La Corte, nel febbraio di quattro anni fa, ha stabilito che il giudice aveva commesso un errore chiamando a deporre donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti dell’ex ...