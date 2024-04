Harry non si dà pace | la lotta contro Londra

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il principesta per realizzare il suo ritorno in patria, seppur temporaneo. Per questo al suo arrivo a, che questa volta potrebbe vedere anche la presenza della moglie e dei figli, il secondogenito di re Carlo vorrebbe essere certo e sicuro della sua protezione. Eppure, la questione sembrerebbe ancora in alto mare. Ancora non si sarebbe trovato un accordo sul fatto della scorta in territorio britannico da parte del principe. Il secondogenito di re Carlo, infatti, al momento non gode di alcuna protezione sul territorio di. Questo privilegio, infatti, le è stato privato dopo qualche tempo dalla sua rinuncia a tutti i benefici della corona inglese. Eppure, la questione non sembra ancora del tutto chiusa. La nuova polemica di, foto Ansa – VelvetGossipIl principe ...