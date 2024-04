Gudmundsson priorità dell’Inter - in stile… Frattesi! Con giovane ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) Albertè una. Il club fresco campione d’Italia ha sciolto le riserve e a fine maggio aprirà le trattative col Genoa per portarlo a Milano. Ispirae untalento. L’OPERAZIONE ?all’Inter in stile. E’ questa l’idea del club nerazzurro, che ha messo l’attaccante islandese in cima alla propria lista di mercato. Col Genoa se ne parlerà ufficialmente a partire da fine maggio, data non banale per due motivi: uno perché il campionato sarà finito e due perché a quel punto sarà anche definito il futuro del club. I primi abboccamenti però, racconta il Corriere dello Sport, sembrano esserci già stati e il Genoa avrebbe aperto al progetto. Dunque, si parla di un trasferimento da Genova ...