Gudmundsson | Futuro? Sogno la Premier League

Gudmundsson, tra i nomi in cima alla lista mercato dell’Inter, non nasconde le sue ambizioni e soprattutto non chiude la porta a nessun club. L’islandese ha avances anche dall’Inghilterra. FUTURO ? Intervistato dal Telegraph, Albert Gudmundsson ha parlato così del suo futuro: «Mi sento bene qui e ...

Continua a leggere>>