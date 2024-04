Grazie al contrasto all' evasione - a San Giuliano la Tari resta invariata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) SanTerme, 24 aprile 2024 - Il Comune di SanTerme non ha incrementato la, la giunta sangiulianese ha confermato le politiche di mantenimento e ottimizzazione dei servizi, questo senza aumentare la pressione tribua sul cittadino. Il consiglio comunale termale ha dunque dato il via libera alffario per il 2024. Al via anche nuove agevolazioni per sostenere le famiglie con almeno quattro figli, gli esercizi di vicinato, le nuove attività commerciali, l'insediamento di nuove attività nei centri storici e i locali adibiti all'uso stagionale e non continuativo. L'assessorato al Bilancio sottolinea come questo importante risultato sia l'effetto di un'azione di equità fiscale portata avanti durante la consiliatura derivante da un lavoro sul recupero dell'...