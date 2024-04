(Di venerdì 26 aprile 2024) L'allarme era scattato dopo le 19.30 di ieri per il mancato rientro dell'uomo E’ stato recuperato il corpo di unomorto dopo essere precipitato in undel massiccio del, nella zona dell'Herbetet, in Valsavarenche (Valle d'Aosta). In seguito alla segnalazione di mancato rientro, nella serata di ieri, soccorso alpino valdostano ha

Aosta, 26 aprile 2024 – Un alpinista francese di 47 anni è stato trovato morto in un canale del massiccio del Gran Paradiso in Val d'Aosta. Probabilmente è scivolato. A dare l'allarme, verso le 20 di ieri sera, era stato un amico che non riusciva a mettersi in contatto con lui. Il 47enne era

Il massiccio del Gran Paradiso , in Val d'Aosta, continua a mietere inesorabilmente nuove vittime. Si tratta di una delle vette più ambite d'Italia, proprio per le sue viste mozzafiato così come per le difficoltà incontrate durante la salita, ma purtroppo non tutti coloro che si sono avventurati

Un tragico incidente ha scosso la comunità alpinistica nella Valle d' Aosta . Un alpinista francese di 47 anni ha perso la vita dopo essere scivolato in un ripido canale nel massiccio del Gran Paradiso , precisamente nella zona dell'Herbetet, una vetta che si erge fino a 3.778 metri. Il fatale

gran paradiso, scialpinista scivola in canalone e muore sull'Herbetet - E’ stato recuperato il corpo di uno scialpinista morto dopo essere precipitato in un canalone del massiccio del gran paradiso, nella zona dell'Herbetet, in Valsavarenche (Valle d'Aosta).

gran paradiso: recuperato dal Soccorso Alpino di Aosta il corpo dell'alpinista francese (47) scivolato in un canale del massiccio - VALLE AOSTA - È stato recuperato dal Soccorso Alpino l'alpinista francese di 47 anni è scivolato in un canale ripido del massiccio del gran paradiso,in Valle d'Aosta, ed è morto. L'incidente è avvenut

gran paradiso, alpinista 47enne precipita in un canalone e muore - gran paradiso, alpinista 47enne precipita in un canalone e muore. È stato ritrovato nella serata del 25 aprile, nella zona dell'Herbetet. Aveva ancora i ramponi ai piedi.

