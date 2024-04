Gp Jerez - chiusa la prima giornata di prove libere Bagnaia domina e fa doppiett - dietro Viñales e Marquez Domani la pole

Dopo la tappa di Austin, il Motomondiale torna in Europa per il Gran Premio della Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. In testa al Mondiale prima di questo fine settimana si presenta Jorge Martin con 80 punti che precede il nostro Enea Bastianini che ha 59 punti, nove in più del compagno ...

