Giugliano - false attestazioni SCIA | nei guai tre professionisti

cocaina in dosi, quasi 4mila euro in contanti, una mazzetta di banconote da 50 euro false e una pistola : arrestato 50 enne.Continua a leggere Continua a leggere>>

Ennesima operazione della polizia locale di Giugliano , questa volta contro un truffatore. Scoperto un uomo che firmava ricorsi alle contravvenzioni della polizia locale di Giugliano per conto del padre morto . Giugliano , usava auto del papà morto e presentava ricorsi con firme false per non pagare ... Continua a leggere>>

giugliano, atti e attestazioni false nelle pratiche SCIA al comune: denunciati tecnici e professionisti - A seguito della ricognizione delle pratiche e la verifica tra quanto autorizzato e quanto realizzato, emergevano alcuni atti falsi e dichiarazioni mendaci di professionisti e tecnici ...

Continua a leggere>>

giugliano, rissa nel traffico a Licola con vigile aggredito: fermati tre uomini - Sono stati fermati i componenti del branco di Varcaturo. Tre degli aggressori di un uomo lungo la Domiziana, ripresi in un video che ha fatto il giro dei social, sono stati individuati e fermati.

Continua a leggere>>

giugliano, fatture false per smartphone e tablet: tre denunciati - Si era accreditato su un portale della Pubblica amministrazione come una spin off che avrebbe dovuto provvedere agli acquisti per conto del Comune di giugliano. E sullo stesso portale pubblicavano ...

Continua a leggere>>