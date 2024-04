Genova - moglie del boss dei surgelati non si dissocia dal marit - il giudice la tiene ancora in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Non si èta e non ha preso le distanze dall’attività illecita delo". Per ilAlberto Lippini, Anna Bruno deve restare in. La figlia delPietro Bruno, storico capo mandamento di Isola delle Femmine e braccio destro di Totò Riina e Bernando Provenzano, ma anche mogli