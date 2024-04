Gene Gnocchi - è morta la mamma | Ci ha lasciato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024)in profondo lutto. Èinfatti laAdriana. A rendere pubblica per primo la notizia è stato proprio il comico e attore con un post pubblicato sul suo profilo Instagram nel quale si legge soltanto “Adriana ci ha” e appare una fotografia della donna sorridente.Leggi anche: Cinema in lutto, è morto Laurent Cantet L'articolo proviene da The Social Post.