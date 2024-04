Gago | Lobotka piano B per il Barcellona Ai blaugrana piace anche Kvaratskhelia

(Di venerdì 26 aprile 2024) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Mario, Radio Onda Cero “Il mio giudizio su Dovbyk? Forse costapiù di 30/40 milioni di euro. È stato un giocatore chiave per far giocare il Girona in Europa la prossima stagione. Dà la possibilità alla squadra di tenere il baricentro molto alto. Sarà cercato da tanti altri club, il Napoli sembra essere stato il primo ad inserirsi perché dopo Osimhen avrà questi soldi da spendere. Bisogna capire se può adattarsi al gioco del prossimo Napoli. Ha dimostrato di essere un punto di riferimento offensivo. Stiamo parlando di uno con un fisico molto algo, fisicamente tiene tanto, ma non è la sua caratteristica principale la velocità nei contropiedi. Ha fatto tanti gol su cross. Sul punto di vista fisico per andare di testa e segnare sui cross, potrebbe arrivare al Napoli ...

LIVE Judo, Europei 2024 in DIRETTA: Giuffrida d’argento nei 52 kg. Bronzo per Manzi nei 66 kg - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.05 È ora il momento di assegnare l'ultimo titolo di questa giornata. Nella finale per l'oro dei 57 kg si ...

