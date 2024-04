Freddo anomalo in Lombardia | finalmente sta per finire Ma dal primo maggio cambia tutto di nuovo | le previsioni meteo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024) Milano – La domanda che si fanno tutti i lombardi in questi giorni è semplice: finirà il grandedi aprile? Sì, perché ormai da oltre una settimana la regione è investita da una ondata di gelo veramente fuori stagione, con minime che superano di poco lo zero e massime che a stento arrivano ai 15 gradi. Risultato? Neve (non solo in alta quota), richieste di riaccendere i riscaldamenti e abbigliamento ben poco primaverile. Ma quando finirà questa fase? Presto potremo confidare in un clima più mite? Probabilmente sì, se parliamo di temperature. Ma al posto del gelo arriverà la pioggia, che determinerà un week-end instabile con precipitazioni sparse. A partire da oggi, venerdì 26 aprile, l'approfondimento della struttura ciclonica verso la Penisola Iberica determinerà l'afflusso di correnti meridionali umide sulla regione con un aumento della nuvolosità e ...