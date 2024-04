Francia - troppi infortuni | calciatore accusa i vaccini e fa causa a Pfizer

(Di venerdì 26 aprile 2024) François-Xavier Fumu Tamuzo,di Ligue 2, si ritira per i numerosisubiti e faaie BioNTech François-Xavier Fumu Tamuzo, attaccante del Laval in Ligue 2, a 29 anni dice addio al mondo del calcio. Il motivo sono i numerosiche hanno condizionato gli ultimi anni: prima al ginocchio

François-Xavier Fumu Tamuzo, calciatore di Ligue 2, si ritira per i numerosi infortuni subiti e fa causa ai vaccini Pzifer e BioNTech François-Xavier Fumu Tamuzo, attaccante del Laval in Ligue 2, a 29 anni dice addio al mondo del calcio. Il motivo sono i numerosi infortuni che hanno condizionato ... Continua a leggere>>

Napoli-Roma, Ndicka verso la convocazione (Sky) - Napoli-Roma, Ndicka torna ad allenarsi con i compagni. Secondo Sky, si va verso la sua convocazione per la partita di domenica ...

Lazio-Verona, Tudor: «Gara complicata da non sbagliare. La vittoria della Roma Pensiamo a noi stessi» - Alla vigilia della sfida tra Lazio e Verona (domani, sabato ore 20.45), Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo di Formello prima della ...

Il Foggia affronta il Monterosi con l'incognita del risultato utile, Cudini: "Non giocheremo con la radiolina in mano" - Per i rossoneri le chance di ritrovare i playoff restano poche. Vincere potrebbe non bastare, ma c'è addirittura la possibilità di riconquistarli con una sconfitta ...

