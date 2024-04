Formia Il Movimento cinque stelle riparte | nuovo gruppo territoriale e nuovo rappresentante

Fondi – Il problema dei furti, episodi di microcriminalità ma anche la necessità di percepire la presenza delle forze dell’ordine sul territorio per mettere in fuga eventuali malintenzionati, in due parole Sicurezza territoriale: se ne parlerà giovedì 29 febbraio, alle ore 10:30, presso la sala ...

Continua a leggere>>