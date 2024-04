Fiorentina vs Sassuolo | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 26 aprile 2024) Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I viola cercano punti pesanti per non perdere il treno europeo, così come gli emiliani che si trovano in una situazione di classifica disperata.vssi giocherà domenica 28 aprile 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio FranchiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I viola si trovano in ritardo dalla zona Europa, essendo noni a meno nove dal quinto posto. Se il sogno di raggiungere la Champions League è destinato a rimanere tale, c’è ancora la possibilità di arpionare un posto in Europa League, a condizione di non sbagliare più nelle prossime ultime cinque partite. La squadra di Italiano, infatti, ha vinto soltanto tre partite nelle ultime quattordici Gli emiliani continuano a stazionare ...