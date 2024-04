Finale nazionale delle Competizioni di Atletica leggera | a Pescara dal 27 al 31 maggio Circolare

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il MIM e l'USR Abruzzo in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., il CONI, il CIP e la Federazione Italiana di, promuovono laSportive Scolastiche disu pista esu pista Paralimpica, riservate agli studentiscuole secondarie di I e II grado, per l’anno scolastico 2023/2024, in programma a- Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia “ dal 27 al 312024. L'articolo .

Nella speranza che il tempo regga, ma gli organizzatori della Fratellanza Modena hanno già annullato le gare di lancio del disco e del martello in quanto non sono state montate le gabbie in sicurezza, si disputa oggi al campo d’ Atletica di Modena lo storico meeting dedicato al 25 aprile . Reggio ... Continua a leggere>>

atletica, la Diamond League resta in Cina: l’Italia abbraccia Furlani, Duplantis per nuovi record, sfida Kerley-Coleman - La Diamond League resta in Cina dopo la prova d'apertura andata in scena sabato scorso a Xiamen. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica ...

atletica: sostegno a Euro '24, da Roma Capitale 2 milioni di euro - La Giunta capitolina ha deliberato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per la fondazione EuroRoma 2024 che organizzerà i prossimi europei di atletica nella Capitale. Lo apprende l'ANSA. " ...

Larissa Iapichino, pronta a volare verso un nuovo successo (con le scarpe giuste) - L’atleta italiana è la nuova atleta a entrare nella famiglia Diadora che, insieme a lei, presenta la nuova calzatura da salto in lungo. Noi siamo andati a Venezia a conoscere entrambe, ecco cosa abbia ...

