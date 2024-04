Fimosi | sintomi - caus - cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 26 aprile 2024) Forse il termine può suonare nuovo o poco conosciuto, eppure laracchiude alcune sintomatologie che, in realtà, sono abbastanza comuni. Come già accennato, si definiscela stenosi – o il restringimento – del prepuzio, che comporta l’impossibilità o la difficoltà da parte dell’uomo di scoperchiare il glande. I soggetti che presentano lanon riescono ad eseguire, quindi, la retrazione del prepuzio: questo può comportare leggeri fastidi fisici, aumentare rischio di infezioni, provocare episodi di dolore, oppure, in alcuni casi, essere completamente asintomatico. Come riconoscere lae quando trattarla Nel 90% dei casi, laè un disturbo presente alla nascita e che, quindi, si definisce congenito. Nei bambini molto piccoli, laè da considerarsi ...