FC 24 Obiettivo Perfezionista partite giornaliere TOTS Premier League

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 24! Scopriamo insieme come completare quello denominato Perfezion.giorn.rilasciato durante l’eventoCompleta l’per ottenere pacchetti! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 5 1xGuarantee Pack Non scambiab. Scadenza: 3 Maggio 1 completamento: Completa l’...

EA Sports FC 24: Premier League e WSL, curiosi di scoprire le Squadre della Stagione - Il programma Ultimate Team tots di EA Sports FC 24 prosegue con le Squadre della Stagione della Premier League e della WSL femminile ...

EA Sports FC 24 Team of the Season: come funzionano i tots, quando escono - L'evento Team of the Season ha ufficialmente preso il via in EA Sports FC 24: ecco tutto ciò che dovete sapere, dai tots Live al calendario delle uscite.

