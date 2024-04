Fallout 4 - l’aggiornamento next-gen è disponibile solo su PS Plus Extra

(Di venerdì 26 aprile 2024)-gen di4 è finalmentesu Xbox Series XS e PlayStation 5, per consentire ai numerosi giocatori che sono tornati nella Zona Contaminata di rivivere le atmosfere della serie TV di Amazon Prime Video in un modo ancora più coinvolgente. C’è però una piccola questione legata a chi usufruisce del gioco dai servizi in abbonamento. Come segnala anche Gaming Bolt, infatti, gli abbonati a Xbox Game Pass hanno ottenutogratuitamente. Per quanto riguarda i membri del PlayStation, invece, sembra che sia previsto un pagamento, almeno in alcune circostanze. Dopo le prime segnalazioni, Betehsda è intervenuta per confermare che-gen èper tutti gli abbonati a ...

Can PS Plus owners get fallout 4's next-gen update - Yes, PS Plus Extra owners can get the fallout 4 next-gen update when it becomes available - but currently, it's not out yet. Bethesda Game Studios took to X (formerly Twitter) to explain the situation ...

Continua a leggere>>

fallout 4’s next-gen update breaks a vital mod—but players have a solution - fallout 4 developer behind the mod fallout London “screwed over” ...

Continua a leggere>>

fallout 4 next-gen update runs into a pretty big problem on PS5, but Bethesda says it's working on it - fallout 4's next-gen update wasn't available to for free to folks who owned it via PlayStation Plus on release, Bethesda's working on it.

Continua a leggere>>