Facebook non può utilizzare dati pubblici per la pubblicità personalizzata

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dopo lo “schiaffo” al modello consent or pay e alla conseguente gestione dellatà comportamentale, l’avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Unione Europea infligge un altro duro colpo a una delle pratiche perpetrate nel tempo da Meta: l’utilizzo direlativi agli utenti per proporre personalità personalizzate. Il caso era stato sollevato dall’attivista Max Schrems – lo stesso che portò in tribunale l’azienda di Zuckerberg per il trasferimento deifuori dall’Europa -, relativamente al suo coming out. E, stando ai giudici europei, la piattaforma deve rispettare una minimizzazione deisu. LEGGI ANCHE >dice stop alle donazioni, ma non agli spam bot Cosa vuol dire? Che per proporre una ...