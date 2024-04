F1 - Nico Hülkenberg lascia la Haas a fine 2024 Futuro in Audi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Una notizia che si attendeva.e il teamdi F1 non daranno seguito al loro rapporto nel Circus. L’avventura del pilota tedesco con la scuderia americana finirà al termine della stagione. A rivelarlo è stato proprio la squadra statunitense, sottolineando il grande lavoro svolto dal racing driver teutocon il team. “Grazie per il suo contributo alla squadra, teniamo molto a lui e ci è piaciuto lavorare con“, ha dichiarato il Team Principal, Ayo Komatsu. Chiaramente ci sarà da affrontare il lungo campionato di quest’annata, prima dei saluti. A questo proposito è arrivata anche l’ufficialità della futura destinazione di. Nel 2025, infatti, ci sarà il nuovo sodalizio con la Sauber, che di fatto anticipa quanto avverrà nel 2026, ...

Niko Hulkenerg ha chiuso al settimo posto la seconda sessione di prove libere valide per il GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota dell’Haas Team nello specifico ha rimediato un ritardo di +0.510 rispetto a Lewis Hamilton, leader in 1:30.374. Segnali parecchio ... Continua a leggere>>

Nico è una personalità forte e il suo contributo, a livello professionale e personale, ci aiuterà a fare progressi sia nello sviluppo della vettura che nella costruzione della squadra". Hulkenberg si ...

Un'occasione per Nico. L'Audi non aveva fatto segreto di voler schierare un pilota tedesco e la scelta di Hulkenberg, al momento, era l'unica possibile. Il tedesco ritroverà in squadra anche Andreas ...

