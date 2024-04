F1 - Ferrari | nuovi aggiornamenti in arrivo sia a Miami che ad Imola

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) La prestazione incolore dellanel GP della Cina ha destato qualche campanello d’allarme tra gli operatori della Rossa. Proprio per tale ragione, la squadra capitanata da Frédéric Vasseur ha deciso di voler apportare parte deisubito a, prossima tappa del campionato di Formula 1, mentre il resto del pacchetto verrà implementato, tra tre settimane, ad. Tuttavia, una volta in Florida sarà impossibile effettuare i consueti paragoni tra la vettura cone la vettura priva di essi, in quanto il GP disarà caratterizzato dal format Sprint, ed essendo che si dispone solo di una sessione di prove libere, si ha troppo poco tempo per verificare la bontà (o meno) degli upgrade. Sebbene non sia l’ideale introdurre ...