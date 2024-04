EVVIVA! GIANNI MORANDI SU RAI1 PER I 70 ANNI DELLA TV PRIMA PUNTATA | IL SABATO SERA

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di venerdì 26 aprile 2024) In occasione dei 70Rai,torna inta su Rai 1 con “!” – in onda venerdì 26 aprile alle 21.30 – in un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storiatelevisione italiana. Il primo appuntamento è dedicato a Roma e aldegli italiani, che in termini televisivi significa una sola cosa: il Varietà. Dal “Musichiere” di Mario Riva (che univa ospiti, giochi e canzoni) a “Studio Uno”. Da “Canzonissima” fino a “Fantastico”, senza dimenticare “Carramba”, il varietà che aveva per protagonista la gente comune, gli “one man show” (da Panariello a Fiorello), i talent come “Ballando con le Stelle“. Un racconto in...