Evviva! - Gianni Morandi forte come Iron Man e dopo la benda sull’occhio torna su Rai 1 – Ospiti e curiosità

In occasione dei 70 ANNI DELLA Rai, GIANNI MORANDI torna in PRIMA SERAta su Rai 1 con “EVVIVA!” – in onda venerdì 26 aprile alle 21.30 – in un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia DELLA televisione italiana. Il primo appuntamento è dedicato a Roma e al SABATO ...

Continua a leggere>>