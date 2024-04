Evviva! Con Gianni Morandi stasera su Rai1

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nell’ambito dei festeggiamenti per i 70 anni della Rai, sarà proposto in prima serata suun nuovo show dal titolo!, che vede come protagonista. Si tratta di un un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un viaggio anche geografico, lungo le regioni italiane perché la Rai non è solo di chi l’ha fatta ma anche di chi l’ha seguita e amata. Il primo appuntamento è dedicato a Roma e al sabato sera degli italiani, che in termini televisivi significa una sola cosa: il Varietà. Dal “Musichiere” di Mario Riva (che univa ospiti, giochi e canzoni) a “Studio Uno”, da “Canzonissima” fino a “Fantastico”, senza dimenticare i nuovi format come “Carramba” (varietà che aveva per protagonista la gente comune), gli “One man show” (da Panariello a ...

Prendendo il titolo dal suo singolo, nonché dall'omonimo album che lo contiene, uscito lo scorso anno, "Evviva!" è lo show che riporta Gianni Morandi in prima serata su Rai 1. In onda a partire da oggi, 26 aprile, dalle 21.30, la trasmissione celebra i 70 anni della Rai attaverso filmati... Continua a leggere>>

gianni Morandi torna stasera in tv…" - Per la prima serata in tv, venerdì 26 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda "evviva!". In occasione dei 70 anni della Rai, gianni Morandi ci conduce in un viaggio… Leggi ...

Continua a leggere>>

Un viaggio attraverso i temi e i personaggi della storia della televisione italiana - In occasione dei 70 anni della Rai, gianni Morandi torna su in prima serata su Rai 1. Anticipazioni e curiosità sul programma del 25 aprile.

Continua a leggere>>

evviva!, stasera gianni Morandi torna su Rai 1 con un suo show: ospiti e anticipazioni della prima puntata - In occasione dei 70 anni della Rai, gianni Morandi torna in prima serata su Rai 1 con «evviva!» - in onda stasera in tv, venerdì 26 aprile alle 21.30 - in un viaggio ...

Continua a leggere>>