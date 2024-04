Eventi week-end | dalle celebrazioni del 25 aprile al Festival della Mitologia di Villa Arconati a Bollate

Un cittadino egiziano di 19 anni è stato arrestato per aver colpito con un bastone un addetto alla sicurezza della Brigata ebraica a margine della manifestazione tenuta ieri a Milano per festeggiare il 25 aprile . Lo rifersice l’Ansa, secondo cui altre otto persone, tutte provenienti da Paesi del ... Continua a leggere>>

La pioggia non ha fermato le celebrazioni per il 25 aprile a Giugliano. Amministrazione comunale col sindaco Nicola Pirozzi, forze dell’ordine e sezione locale dell’Anpi hanno ricordato la liberazione ed i valori della Resistenza, prima con il ricordo ai 13 martiri uccisi in piazza Annunziata, ...

Continua a leggere>>