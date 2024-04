Eurovision 2024 - le prove di Angelina Mango | quando sale sul palco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Mancano circa dieci giorni all'avvio dell'Song Contest- alla Malmo Arena, in Svezia, la prima semifinale si svolgerà martedì 7 maggio, la seconda giovedì 9 e la finale sabato 11 maggio - e l'entusiasmo del popolo dell'è alle stelle. Già, perché esiste un movimento nutrito e interessato di appassionati che seguono passo per passo tutto ciò che ruota attorno all'Song Contest. E questo avviene durante tutto l'anno, con ancora maggiore interesse proprio nei giorni che precedono la manifestazione. Per questo riscuote sempre un grande interesse il momento dellesul. Quello della Malmo Arena è in preparazione proprio in questi giorni.toccherà ad, la portacolori ...