Europee24 - Gerardo Stefanelli presenta la sua candidatura a Villa Eleonora a Scauri

Inaugurata la 37esima Mostra Agricola CampoVerde di Aprilia: fino al 1° maggio spettacoli, prodotti tipici e rievocazioni storiche - E' stata inaugurata ufficialmente la 37 edizione della Mostra Agricola CampoVerde con il taglio del nastro alla presenza dell’assessore regionale ...

Continua a leggere>>

Minturno / Tufo festeggia i 100 anni di Maria Maddalena La Grotte - MINTURNO – Un giorno di grande festa a Tufo, frazione di Minturno, dove questa mattina la comunità si è riunita per celebrare i 100 anni di Maria Maddalena La Grotte. Un’occasione speciale per omaggia ...

Continua a leggere>>

Europee in casa Lega: Adinolfi si sfila, in lista Cardinale e Miele - Si stanno delineando le liste in vista delle Elezioni Europee di inizio giugno. Nei giorni scorsi la notizia che ha sconvolto soprattutto i non addetti ai ...

Continua a leggere>>