Europee - cittadini Ue in Italia non informati su scadenze e procedure | così si ostacola il voto

(Di venerdì 26 aprile 2024) Da cittadino europeo, quando si risiede in un altro paese Ue, si ha diritto di votare alle elezioni comunali eddi quel paese (o di optare per ilnel proprio paese). E’ quanto capita ai tantini residenti all’estero e quanto è capitato anche a me quando ho vissuto in Francia o nei Paesi Bassi. A seconda del paese, le regole per votare sono diverse, ma solitamente sempre uguali tradel paese eUe, proprio in virtù del principio di non discriminazione sancito dai trattati, che equipara ieuropei a quelli del paese. Se per esempio in Francia per votare bisogna iscriversi alle liste elettorali (gli stessi francesi devono farlo, altrimenti non possono votare), nei Paesi Bassi basta essere registrato come residente (ottenendo un numero ...