Estrazioni multiple e infezioni | ha senso farsi curare i denti all’estero? Le risposte dell’esperto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024) In Italia circa 200.000 persone all'anno si affidano al turismo sanitario solo per le curestiche. Tra le mete più gettonate i Paesi dell'Est Europa, come Slovenia, Croazia o Albania, ma anche Turchia e Marocco. Corrado Bondi, vicepresidente nazionale Associazione Nazionalesti Italiani (Anni), spiega quali rischi si nascondono dietro i prezzi stracciati offerti da queste cliniche all'estero.