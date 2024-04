Estradizione verso la Cina Ad Ancona c’è un nuovo caso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il signor Y. (iniziale del cognome), un ingegnere cinese sulla quarantina, è stato arrestato alle prime ore del 21 marzo scorso mentre si trovava in vacanza in un hotel a Numana, nella provincia di. Sul cittadino cinese pendeva una Red Notice dell’Interpol emessa su richiesta dell’autorità di Changchun, città nel Nord-Est dellae capitale della provincia dello Jilin, per quella che sembrerebbe una truffa finanziaria da 1,9 miliardi di renminbi e 10.000 risparmiatori coinvolti con la promessa di un interesse pari al 7-12%. In carcere, attende la decisione sulla richiesta diin(a cui lui non ha prestato consenso). L’arresto a Numana Il soggetto si trovava in vacanza, sentendosi al sicuro anche alla luce di una precedente decisione tedesca. Infatti, nei mesi scorsi, le autorità tedesche ...