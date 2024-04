ESCLUSIVA IN ? Mancini | Inter imbattibile per anni! Decisivi quattro giocatori

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) Amantino, ex giocatore di, Milan e Roma in Serie A e oggi dirigente sportivo dello Sport Club Aymorés in Brasile, ha parlato insu-News.it. Lo scudetto dell’al derby tra i temi principali, così come Inzaghi e la Roma. Poi una breve chiosa sul suoessante progetto in Brasile.campione d’Italia nel derby contro il Milan. Lei,, ha giocato entrambi i derby di Milano e Roma. Quanto vale vincere così lo scudetto? Vincere lo scudetto nel derby di Milano è eccezionale perché vinci una partita del genere è conseguentemente vinci pure lo scudetto. È una doppia soddisfazione, una doppia allegria. Eccezionale diventare campioni d’Italia in questo modo., oggi Simone Inzaghi è uno degli ...