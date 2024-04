Elodie si camuffa nel pubblico di VivaRai2 e sorprende Fiorello | “Provai a invitarti - dissero no”

“Amadeus ha deciso”. Fiorello , terremoto in Rai: l’annuncio in diretta. Anche questa mattina il mattatore delle televisione italiana ha voluto parlare dell’eventuale addio di Amadeus alla Rai. Sono diversi giorni che tocca l’argomento raccontando, sempre con la sua solita ironia, di avere delle ... Continua a leggere>>

“La morte nel cuore”. Fiorello, mai visto così: tutto il dolore a Viva Rai2. Non sempre grandi risate e leggerezza durante il solito appuntamento mattutino di Fiorello. Può capitare infatti che anche per il conduttore siciliano, di tanto in tanto, una notizia possa arrivare dritta allo stomaco, ...

Continua a leggere>>