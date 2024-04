Egitto | secolare Canale Suez testimonia vicissitudini di egiziani intrappolati - salvati 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Cairo, 26 apr – (Xinhua) – Il 25 aprile 1859, tra i grandi sfarzi dei colpi di cannone come saluto, un uomo francese diede un colpo di piccone sulle rive dell’attuale porto Said in, dando il via alla costruzione decennale e sanguinosa di un progetto che sfida l’immaginazione umana. “Ricordate che non state semplicemente spostando la terra, ma state portando prosperita’ alle vostre famiglie e a questo bellissimo territorio”, ha riferito il pioniere Ferdinand de Lesseps, ex vice console francese ad Alessandria d’, agli operairadunati intorno a lui durante la cerimonia. Quello che accadde in seguito, tuttavia, dimostro’ che il suo discorso era l’ennesima vuota promessa dei colonizzatori occidentali. Negli anni successivi, 120.000morirono di fatica durante gli ...