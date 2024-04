Eddy Veerus | Thuram? Ricordo Barella al matrimonio di Bastoni!

Edoardo Cremona, in arte Eddy Veerus – frontman della popolare band milanese ‘Il Pagante’ e autore dell’inno ‘Noi siamo l’Inter’ – ha concesso un’intervista in ESCLUSIVA a Inter-News.it. Il focus principale è sul trionfo dell’Inter e la festa scudetto. Spazio anche alla musica, con l’uscita della ... Continua a leggere>>

L'Inter, dopo la prima festa, riparte! Definita la ripresa anti Torino - L'Inter domani riprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile per preparare la partita contro il Torino, la prima da campione d'Italia

Tananai, Madame e Rose Villain collaborano in "Ho fatto un sogno", canzone celebrativa per l'Inter - Tananai, Madame e Rose Villain collaborano in "Ho fatto un sogno", canzone celebrativa per l'Inter I tre artisti realizzano insieme un nuovo pezzo per festeggiare la vittoria dello scudetto dell'Inter

Nuovo inno Inter per lo scudetto 2024 di Tananai, Madame e Rose Villain: quando esce e il testo del brano celebrativo - Nuovo inno Inter per lo scudetto 2024: La canzone dell'Inter per lo Scudetto 2024 di Tananai, Madame e Rose Villain, finalmente è ufficiale

