EA SPORTS WRC - è in arrivo la modalità VR in Beta

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 26 aprile 2024) Electronic Arts ha annunciato una nuova aggiunta all’interno di EAWRC, visto che a partire dalla giornata del 30 aprile 2024 sarà disponibile con aggiornamento gratuito laVR in. Il publisher americano ha aggiunto che questa novità sarà riservata a tutti i giocatori su PC tramite Steam, Epic e EA App che dispongono ovviamente di visori compatibili. In questo modo gli utenti potranno accedere ad un modo nuovo di vivere il mondo del rally. Ricordiamo che EAWRC è il primo gioco ufficiale del FIA World Rally Championship ad offrire un’esperienza VR. Questa novità è in grado di regalare ai giocatori di WRC un’esperienza immersiva senza precedenti, avvicinandoli come non mai all’emozione di guidare un’auto da rally. Il Creative Director del gioco, Matthew Battison, ha affermato quanto ...