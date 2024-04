È Morto Laurent Cantet - regista Palma d' Oro a Cannes per La classe

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il63enne èa Parigi. L'impegno sociale è stato alla base di tutta la sua carriera. Era al lavoro su un progetto cinematografico, The Apprentice, che sarebbe dovuto uscire nel 2025

Roma, 25 aprile 2024 - Il regista e sceneggiatore francese Laurent Cantet è Morto "questa mattina a Parigi di malattia" all’età di 63 anni. Lo ha dichiarato la sua agente all'Afp confermando l'anticipazione di Liberation. Cantet aveva vinto la Palma d'Oro nel 2008 per il film 'La classe' (‘Entre ... Continua a leggere>>

Laurent Cantet, Palma d’Oro nel 2008 per La classe - Entre les murs, è morto a 63 anni - Una malattia ha portato via il regista francese Laurent Cantet, morto ieri 25 aprile 2024 in Francia all'età di 63 anni.

Continua a leggere>>

È morto Laurent Cantet, addio al Ken Loach francese - Nel giorno del 25 aprile 2024, Festa della Liberazione, arriva la notizia della scomparsa di un regista famoso per il suo impegno sociale e per aver raccontato il mondo del lavoro, tanto da meritarsi ...

Continua a leggere>>

morto Laurent Cantet, regista della “Classe” - Il regista e sceneggiatore francese Laurent Cantet, vincitore nel 2008 della Palma d’oro al Festival di Cannes con La classe, è morto di malattia a Parigi a 62 anni. Il regista, apprezzato per il suo ...

Continua a leggere>>