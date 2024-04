È morto Laurent Cantet - regista impegnato vincitore della Palma d' Oro con La classe

Il regista francese Laurent Cantet è morto il 25 aprile a Parigi, Aveva 63 anni. Nel 2008 aveva visto la Palma d’Oro di Cannes , un francese 21 anni dopo Maurice Pialat. Nel 1999 aveva ottenuto il César per l’opera prima nel 1999. Era nato a Melle, in Nuova Aquitania, l’11 aprile 1961. I ... Continua a leggere>>

Una malattia ha portato via il regista francese Laurent Cantet, morto ieri 25 aprile 2024 in Francia all'età di 63 anni. Il mondo del cinema in lutto. Ieri 25 aprile 2024 si è diffusa la notizia del decesso di Laurent Cantet. Il regista francese, Palma d'Oro a Cannes nel 2008 per La classe - Entre ...

Continua a leggere>>