È finita Colpo di scena per la coppia di sposini della tv | l’addio è arrivato a telecamere spente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Matrimonio a Prima Vista,diper la. Come molti sanno nello show di Real Time due persone che non si sono mai viste prima vengono scelte per le loro caratteristiche da alcuni esperti, Nada Loffredi, sessuologa, il sociologo Mario Abis (in passato ha anche scritto libri sulla tv) e la new entry Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione. Dopo aver trascorso sei mesi insieme ladeve decidere se restare insieme oppure chiedere il divorzio. Ebbene in questo caso parliamo di Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti che nel corsonona puntata intitolata “E poi…” hanno deciso di restare insieme. La convivenza ha permesso loro di conoscersi meglio e così hanno voluto proseguire la relazione. Tuttavia proprio recentemente è successo qualcosa di inaspettato. Leggi ...