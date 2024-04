Dopo otto anni lascia il Ceo di Electrolux

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024)alla guida del gruppo con il ruolo di ceo, e 16 da componente del team di gestione, l'amministratore delegato della, Jonas Samuelson, ha annunciato le dimissioni dall'incarico a decorrere dal primo gennaio 2025. Lo riportano i quotidiani del gruppo Nem slineando cheha avviato un confronto per scegliere il successore. "Ho ritenuto che l'inizio del prossimo anno fosse un buon momento per passare il testimone a un successore che possa mettere tutte le energie per guidare questa grande azienda nella fase successiva nei prossimi", ha commentato Samuelson precisando che aver "stabilito una chiara direzione strategica con il focus sui segmenti mid e premium attraverso i marchi premium, nuove architetture di ...