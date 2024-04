Donna azzannata alla testa dal suo cane nel Salernitano - salvata da marito e passanti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un pastore tedesco ha azzannato la proprietaria nel giardino di casa a Roccadaspide (Salerno); laè stata accompagnata in ospedale, non è grave.

Una bellissima notizia da Bagheria , dove ieri due donne sono state azzannate da un pitbull . La più giovane di queste – una futura mamma di 38 anni -, alla settima settimana di gravidanza ha rischia to di perdere il suo piccolo. Fortunatamente – ha fatto sapere oggi il Tg regionale in onda su Rai3, ...

Paura a Roccadaspide. donna aggredita dal suo cane, trasferita in ospedale - Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Fonte, frazione di Roccadaspide. Una donna è stata aggredita dal proprio cane di grossa taglia nel giardino della sua abitazione in via Nazionale: second ...

Roccadaspide: donna aggredita davanti alla sua abitazione dal suo cane - Tragedia sfiorata pochissimi minuti fa nella frazione Fonte di Roccadaspide. Una donna di circa sessant'anni è stata aggredita, nello spazio antistante alla sua abitazione, inaspettatamente, dal suo ...

azzannata dal cane Pit Bull degli amici, il giudice li condanna a un risarcimento di 50mila euro - Fu azzannata al braccio destro dal Pit Bull dei suoi amici durante una cena a casa loro a Pavia nell'ottobre 2020. Un incidente costato alla donna, di 48 anni, un lungo periodo di riabilitazione e dan ...

