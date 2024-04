Domenica 29 aprile cultura e musica alla Sala Ostrichina di Bacoli

Terremoto Napoli, il piano evacuazione dei Campi Flegrei: domani l'esercitazione, ecco cosa prevede - Non sarà la prova di un fuggi-fuggi generale, come quello che si verificherebbe nel caso di un terremoto molto forte, ma un test che riguarderà solo i «posti di ...

Continua a leggere>>

CANOA POLO, WEEKEND CON LA COPPA ITALIA UNDER 21 A bacoli - Per il Circolo Canoa Catania in acqua lo Jomar Club Catania Due giorni di gare a bacoli (Napoli). Scenderanno in acqua, oggi e domani, le squadre Under 21 per la Coppa Italia di canoa polo. Per il Cir ...

Continua a leggere>>

“Sindaci esemplari – Comuni a confronto”: domenica 21 aprile a Caserta il dibattito aperto al pubblico di Polity Design - La mattina di domenica 21 aprile è in programma il consueto appuntamento mensile aperto al pubblico di Polity Design, la scuola del disegno delle relazioni ospitata dalla Diocesi di Caserta. L’incontr ...

Continua a leggere>>