(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 aprile 2024 – Estendere lesu 10-15e riconoscere ai Comuni che collaboreranno il 50% dellecomminate. Sono sueproposti al Dle presentati alla Commissione Finanze del Senato. Enea, totale investimenti ammessi a detrazione 117 miliardi Glial DlSono due delle richieste di modifica del decreto leggevarato dal Governo Meloni. Due interventi che, nelle intenzioni, dovrebbero permettere di scoprire eventuali irregolarità e truffe (con incassi a favore dello Stato) e dilazionare le spese per le casse pubbliche distribuendo il rimborso non su 4 ma su 10 o piùin 10...

Le proposte formulate da Pd, M5S, Fi, Lega, Avs e Iv prevedono, per le spese sostenute nel 2023, la possibilità di allargare la ripartizione annuale delle detrazioni . Altri emendamenti chiedono di estendere la possibilità anche alle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 4 ... Continua a leggere>>

12.05 Estendere a 10-15 anni, dagli attuali 4, la ripartizione delle detrazioni del Superbonus . A chiederlo sono diversi emendamenti bipartisan al decreto, presentati alla Commissione Finanze del Senato. Si prevede, per le spese sostenute nel 2023, la possibilità di ripartire la detrazione in ... Continua a leggere>>

Dl superbonus, detrazioni in 10 anni e sanzioni. Le novità degli emendamenti - Le richieste di modifica presentate alla Commissione Finanze del Senato per rendere meno pesante il conto per lo Stato e incentivare la lotte alle truffe ...

Continua a leggere>>

superbonus 110: “Estendere a 10 o 15 anni la ripartizione delle detrazioni” - superbonus 110: una occasione per molti, ma anche un peso estremamente gravoso per le casse dello stato. Oggi una serie di forze politiche chiedono ...

Continua a leggere>>

Dl superbonus: richieste bipartisan, detrazioni in 10 anni - Estendere a 10, oppure a 15 anni, dagli attuali 4, la ripartizione delle detrazioni del superbonus. Lo chiedono diversi emendamenti bipartisan al dl superbonus presentati alla commissione Finanze del ...

Continua a leggere>>