Dizionario politico minimo - dal 30 aprile il nuovo libro di Luciano Canfora

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 aprile 2024) ROMA – In uscita il 30ildi, “”. Con straordinaria lucidità, competenza e chiarezza espositiva, in questo volumecondensa oltre cinquant’anni di riflessione storico-politica, offrendo tanto ai suoi numerosi estimatori quanto ai “neofiti” un prezioso strumento di comprensione critica della realtà. In alcune voci parla il raffinato ed erudito accademico, in altre l’uomo, il pungente osservatore del mondo che non ha ancora smesso di interrogarsi su di esso. In tutte emerge con forza un pensiero schietto e disincantato, sempre fuori dagli schemi, capace – anche grazie al costante richiamo al passato e alla grande conoscenza del mondo antico – di fornire una lettura ...