Dino Fava | Rifiutai il Napoli - non me la sentivo di scendere dalla A alla C1

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 aprile 2024) Fanpage ha intervistatoPassaro che ha appena vinto l’ennesimo campionato dilettantistico dopo i successi degli anni scorsi tra le fila di Portici, Giugliano, Afragolese e Savoia.ha un passato in Serie A con l’Udinese dove ha giocato con Spalletti e anche un retroscena legato al«Sinceramente non mi aspettavo che lui mi facesse esordire in Serie A. Arrivai a Udine l’ultimo giorno di mercato a campionato già iniziato. Spalletti mi portò prima in panchina contro l’Inter facendomi entrare in una partita in cui mi conquistai anche il rigore che poi Pizarro sbagliò. Successivamente l’esordio da titolare ad Ancona in cui feci doppietta» È vero che hai rifiutato il? «È una storia vera. Ilera in C1, io stavo giocando e facendo benissimo con l’Udinese e nel ...